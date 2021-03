Alitalia può decollare, poi lo Stato dovrà venderla. Il piano di Nobili (IV) (Di venerdì 19 marzo 2021) Motori al massimo, tirare su la cloche e decollare. Poi, se possibile, competere sul mercato grazie a rotte scelte con cura e redditizie. E infine trovare un cavaliere bianco che possa prendersi in carico la compagnia, consentendo allo Stato italiano di disimpegnarsi. Se Italia Viva dovesse immaginare il futuro di Alitalia, le cose dovrebbero andare più o meno così. Ieri la Commissione Trasporti della Camera ha dato il via libera al piano industriale che ridisegna un’Alitalia formato ridotto, ma non per questo necessariamente poco competitiva, e propedeutico all’ingresso dell’ex compagnia di bandiera nella newco pubblica (100% Mef) Ita. In particolare, la flotta dovrebbe diminuire da 52 a 45-48 aerei. Di conseguenza, i 5.200-5.500 dipendenti inizialmente previsti dovrebbero scendere in un range tra ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 marzo 2021) Motori al massimo, tirare su la cloche e. Poi, se possibile, competere sul mercato grazie a rotte scelte con cura e redditizie. E infine trovare un cavaliere bianco che possa prendersi in carico la compagnia, consentendo alloitaliano di disimpegnarsi. Se Italia Viva dovesse immaginare il futuro di, le cose dovrebbero andare più o meno così. Ieri la Commissione Trasporti della Camera ha dato il via libera alindustriale che ridisegna un’formato ridotto, ma non per questo necessariamente poco competitiva, e propedeutico all’ingresso dell’ex compagnia di bandiera nella newco pubblica (100% Mef) Ita. In particolare, la flotta dovrebbe diminuire da 52 a 45-48 aerei. Di conseguenza, i 5.200-5.500 dipendenti inizialmente previsti dovrebbero scendere in un range tra ...

La nuova Alitalia sarà più snella e meno costosa. Sarà anche competitiva? Tutto ciò significa che per volare Ita non può essere troppo pesante, se è troppo pensante non vola". Il tema fondamentale è la discontinuità: la newco non deve essere parente con Alitalia. Come ha ...

