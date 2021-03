Alitalia: Giorgetti, 'nuovo incontro con Vestager prossima settimana, nuova Ita entro estate' (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Con il Commissario Ue Vestager avremo un nuovo incontro la settimana prossima e abbiamo tutte le intenzioni di far nascere la nuova Ita entro l'estate in modo che possa cogliere tutte le opportunità di un mercato che si aprirà per quanto riguarda il trasporto aereo". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro al Mise con il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire. "Chi non contribuisce a fare in modo di far partire Ita in tempo utile per cogliere opportunità della stagione estiva lavora contro gli interessi di Ita, dei lavoratori e dell'Italia", aggiunge il ministro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Con il Commissario Ueavremo unlae abbiamo tutte le intenzioni di far nascere laItal'in modo che possa cogliere tutte le opportunità di un mercato che si aprirà per quanto riguarda il trasporto aereo". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarloal termine dell'al Mise con il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire. "Chi non contribuisce a fare in modo di far partire Ita in tempo utile per cogliere opportunità della stagione estiva lavora contro gli interessi di Ita, dei lavoratori e dell'Italia", aggiunge il ministro.

