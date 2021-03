Alimentazione gluten free | va bene per tutti?

(Di venerdì 19 marzo 2021) Di recente gli alimentihanno subito una larga diffusione, anche tra le persone che in realtà non ne avrebbero necessità, non essendo celiaci. La convinzione che questi prodotti non facciano ingrassare dilaga a dismisura. L’priva di glutine impazza anche tra le star, coinvolgendo noi come Gwyneth Paltrow e Oprah Winfrey. Ma cos’è

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alimentazione gluten

La Gazzetta dello Sport

'Come norma generale, l'abitudine di consumare pasti piccoli e frequenti, variando l'... Cosa comporta una dieta- free se non si è affetti da celiachia? 'Stando a Google, la dieta ..."Come norma generale, l'abitudine di consumare pasti piccoli e frequenti, variando l'... Cosa comporta una dieta- free se non si è affetti da celiachia? "Stando a Google, la dieta ...Gli alimenti per celiaci non aiutano a dimagrire e addirittura il loro consumo potrebbe essere un ostacolo alla dieta. Ad affermarlo sono l’Aidepi, Associazione delle industrie del dolce e della pasta ...La ricerca illustra la produzione di biscotti ipoglicemici, biofortificati e gluten-free. “I legumi sono alimenti di origine vegetale con ottime proprietà nutritive. Le caratteristiche delle loro ...