Alemao, che replica a Van Basten: 'Pensavo fosse intelligente...' (Di venerdì 19 marzo 2021) NAPOLI - "Quel Napoli era una famiglia. Un gruppo molto unito che lottava sempre l'uno per l'altro. Anche per questo motivo mi dispiace sentire certe dichiarazioni da Van Basten " . L'ex azzurro ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 marzo 2021) NAPOLI - "Quel Napoli era una famiglia. Un gruppo molto unito che lottava sempre l'uno per l'altro. Anche per questo motivo mi dispiace sentire certe dichiarazioni da Van" . L'ex azzurro ...

Advertising

Yuro_23 : RT @kisskissnapoli: #Renica “Le parole di Van Basten? Non accetto lezioni da loro. Non dovrebbero parlare di furto loro che a Bergamo rubar… - Marco1926N : RT @kisskissnapoli: #Alemao “Parole Van Basten? Mi dispiace molto, avevo una immagine di lui come persona seria e intelligente. Parlare in… - sportli26181512 : Alemao, che replica a Van Basten: 'Pensavo fosse intelligente...': L'ex Napoli: 'Dopo 30 anni dispiace che un campi… - Yogaolic : RT @kisskissnapoli: #Renica “Le parole di Van Basten? Non accetto lezioni da loro. Non dovrebbero parlare di furto loro che a Bergamo rubar… - gilnar76 : Alemao: «Van Basten? Dispiace che dopo 30 anni non accetti la sconfitta» #7champions #Acm #Acmilan #Milan… -