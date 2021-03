Al via le prenotazioni dei vaccini anti-Covid anche per chi ha più di 70 anni. Ecco come, regione per regione (Di venerdì 19 marzo 2021) (foto: Mufid Majnun/Unsplash)Dopo gli 80enni e gli over 70, alcune regioni sono partite o sono in procinto di farlo con la vaccinazione anti-Covid delle persone di 70-71 anni. Non tutte sono in linea, a causa di ritardi nelle fasi precedenti della campagna vaccinale, nelle forniture e poi per lo stop di qualche giorno del vaccino AstraZeneca (ora ripartito, dopo la nuova valutazione di Ema e la decisione della ripresa da parte del ministero della Salute). Abbiamo raccolto le indicazioni principali e i riferimenti regione per regione. Abruzzo L’Abruzzo continua la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-Covid tramite la propria piattaforma online. Da qui si può accedere alle pagine riservate al personale ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021) (foto: Mufid Majnun/Unsplash)Dopo gli 80enni e gli over 70, alcune regioni sono partite o sono in procinto di farlo con la vaccinazionedelle persone di 70-71. Non tutte sono in linea, a causa di ritardi nelle fasi precedenti della campagna vaccinale, nelle forniture e poi per lo stop di qualche giorno del vaccino AstraZeneca (ora ripartito, dopo la nuova valutazione di Ema e la decisione della ripresa da parte del ministero della Salute). Abbiamo raccolto le indicazioni principali e i riferimentiper. Abruzzo L’Abruzzo continua la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazionetramite la propria piattaforma online. Da qui si può accedere alle pagine riservate al personale ...

