Al via la campagna 'Mi vaccino perché...', tra i testimonial Francesco Totti e Valentina Vezzali (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima una grande scritta: Mi vaccino perch ... poi il volto di un campione. E il cuore della campagna di comunicazione che ha in mente il Governo . L idea coinvolgere campioni come Francesco Totti e ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima una grande scritta: Miperch ... poi il volto di un campione. E il cuore delladi comunicazione che ha in mente il Governo . L idea coinvolgere campioni comee ...

Advertising

msgelmini : Il via libera dell’Ema ad #AstraZeneca è un’ottima notizia. Bene trasparenza e chiarezza, essenziali su questi temi… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - focusmo3 : Il retailer britannico Jd sports è riuscito a reggere la crisi espandendosi ulteriormente sul nostro territorio: co… - corrmezzogiorno : #Bari AstraZeneca, ripartono i vaccini via al piano per smaltire 15 mila - eia58 : RT @Ninabazz3: EMA ha dato il via nuovamente,come era ovvio, all'utilizzo di Astra Zeneca.Ora tutti i titoloni e chi li ha scritti? È stata… -