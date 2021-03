Al via la campagna «Mi vaccino perché...», tra i testimonial Francesco Totti e Valentina Vezzali (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima una grande scritta: «Mi vaccino perché...» poi il volto di un campione. E’ il cuore della campagna di comunicazione che ha in mente il Governo . L’idea è coinvolgere campioni come Francesco... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima una grande scritta: «Mi...» poi il volto di un campione. E’ il cuore delladi comunicazione che ha in mente il Governo . L’idea è coinvolgere campioni come...

Advertising

msgelmini : Il via libera dell’Ema ad #AstraZeneca è un’ottima notizia. Bene trasparenza e chiarezza, essenziali su questi temi… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - ngiocoli : @davidegaddoni Non necessariamente. Se vedi, l'idea è una 'campagna di lancio' limitata alle dosi GIA' stoccate (so… - DrGMontanaro : @ChimicoScettico Il problema è comunicativo. È fondamentale continuare a vigilare adesso, come due giorni fa(come o… - focusmo3 : Il retailer britannico Jd sports è riuscito a reggere la crisi espandendosi ulteriormente sul nostro territorio: co… -