Akash Kumar | il modello che partecipa a diversi programmi tv ogni volta con un nome diverso | chi è?

(Di venerdì 19 marzo 2021) Pablo, Andrea, Pedro o?! C’è un vero e proprio mistero attorno al verodi, ildagli occhi di ghiaccio che è uno dei concorrenti de “L’Isola dei Famosi”. Nato in India da padre indiano e madre brasiliana, il ragazzo hato a svariatitelevisivi,con un. Nel 2014 a “Ciao Darwin” si è presentato come Pablo Andrea Romero. Sempre nello stesso anno a “Temptation Island” si era fatto chiamare Andrea P.. Nel 2018 a “Ballando con le stelle” si è fatto chiamare, quello che lui assicura essere il suoall’anagrafe: ma qual è il suo vero? Gliel’ha chiesto ...

Durante la seconda puntata de L'Isola dei Famosi , Tommaso Zorzi si è reso protagonista di un botta e risposta con. A difendere l'opinionista ed ex vincitore del Grande Fratello Vip ci ha pensato Valerio Scanu , che non sembra aver per niente apprezzato il comportamento assunto dal naufrago in diretta.