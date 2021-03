Aiuti a famiglie e imprese con il nuovo Decreto Sostegno: ecco come funziona (Di venerdì 19 marzo 2021) La cifra stabilita dal Nostro Paese per aiutare famiglie e imprese ammonta a 32 Miliardi. Di questi, circa 11 miliardi destinati alle imprese e ai professionisti maggiormente danneggiati dalle chiusure predisposte negli ultimi tre mesi. Quasi 5 miliardi andranno invece al piano vaccini.Il testo del nuovo Decreto, che dovrebbe essere approvato oggi, venerdì 19 marzo, prevede una suddivisione delle misure, messe in atto in base all’area di intervento. Sostegno alle imprese e all’economia, disposizioni in materia di lavoro, misure in materia di salute e sicurezza, Aiuti agli Enti territoriali e altre disposizioni “urgenti”, dal trasporto pubblico locale alle attività didattiche. Vediamo, nel dettaglio le voci principali. Decreto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) La cifra stabilita dal Nostro Paese per aiutareammonta a 32 Miliardi. Di questi, circa 11 miliardi destinati allee ai professionisti maggiormente danneggiati dalle chiusure predisposte negli ultimi tre mesi. Quasi 5 miliardi andranno invece al piano vaccini.Il testo del, che dovrebbe essere approvato oggi, venerdì 19 marzo, prevede una suddivisione delle misure, messe in atto in base all’area di intervento.allee all’economia, disposizioni in materia di lavoro, misure in materia di salute e sicurezza,agli Enti territoriali e altre disposizioni “urgenti”, dal trasporto pubblico locale alle attività didattiche. Vediamo, nel dettaglio le voci principali....

Advertising

ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - ItaliaViva : Bisogna dare aiuti immediati alle famiglie che in questo momento si trovano in ulteriori difficoltà. Per questo abb… - FratellidItalia : ?? Mancanza di dispositivi, connessioni internet inadeguate, genitori che devono scegliere tra lavoro e cura dei fig… - calabrianewsit : #Aiuti a #Famiglie e #Imprese: cosa prevede il nuovo decreto - - studiomarzocchi : Ultima Ora: Decreto Sostegni 2021, dal condono fiscale agli aiuti a famiglie e imprese: cosa ci sarà #economia… -