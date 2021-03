Air France sperimenta il pass sanitario digitale per i passeggeri (Di venerdì 19 marzo 2021) Air France, la compagnia aerea di bandiera della Francia, ha adottato un passaporto sanitario digitale dotato di QR Code. Una volta scansionato, consente di certificare e verificare che il passeggero abbia fatto un test covid e che sia risultato negativo. Il progetto è già stato sperimentato sui passeggeri in partenza da Parigi e diretti a Guadalupa e sui voli per la Martinica e per gli Stati Uniti. Il QR code mostra solo il risultato del test e le informazioni sul volo. Questi dati non saranno conservati in alcun database. L’applicazione permette ai passeggeri di Air France di ottenere un accesso prioritario, così da velocizzare i tempi e rendere sicuro l’imbarco. LEGGI ANCHE –> Boccia stronca le polemiche sul ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 marzo 2021) Air, la compagnia aerea di bandiera della Francia, ha adottato unaportodotato di QR Code. Una volta scansionato, consente di certificare e verificare che ileggero abbia fatto un test covid e che sia risultato negativo. Il progetto è già statoto suieggeri in partenza da Parigi e diretti a Guadalupa e sui voli per la Martinica e per gli Stati Uniti. Il QR code mostra solo il risultato del test e le informazioni sul volo. Questi dati non saranno conservati in alcun database. L’applicazione permette aieggeri di Airdi ottenere un accesso prioritario, così da velocizzare i tempi e rendere sicuro l’imbarco. LEGGI ANCHE –> Boccia stronca le polemiche sul ...

Advertising

giornalettismo : La compagnia di bandiera francese, Air France, testa il pass sanitario a tutti i passeggeri in partenza per alcune… - lillodoggo : @ryvngosling ecco grazie ho lo gigolò di famiglia dalla mia???? grazie Air France - comristorazione : Covid, come funziona il pass sanitario digitale per i passeggeri dei voli: il test di Air France – Video… - TommyBrain : Covid, Air France testa il +pass sanitario digitale+ per...' - IacobellisT : Covid, Air France testa il +pass sanitario digitale+ per...' -