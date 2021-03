AIC | Donnarumma è il miglior portiere | «Ecco di chi è il merito di questo premio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 marzo 2021)ha voluto ringraziare Pioli per ildell’AIC: la fase difensiva del tecnico ha esaltato le sue qualità Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Gianluigiha voluto esprimere tutta la sua gioia per ilAIC ricevuto ringraziando in particolare Stefano Pioli e tutti i difensori rossoneri, PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 GRAZIE – «Sono contento e ringrazio tutti per. E’ un motivo per me per dare sempre di più e vincere ancora tante volte. Volevo ringraziare anche i miei difensori che mi fanno sentire sicuro, però sicuramente è cambiato tanto e lavoriamo molto bene con il mister sulla fase difensiva e quello è anche motivo della nostra rinascita». Leggi su Calcionews24.com