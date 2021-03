Aggiornamento vaccini anti-Covid | quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 19 marzo 2021

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 marzo 2021)in: l’sulle19Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Qui l’sulledi vaccinoinOre 07.00 –9,5 milioni di7,3 milioni – Attualmente ...