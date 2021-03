Affidamento condiviso e bigenitorialità, princìpi traditi: ha ancora senso parlare della festa del papà? (Di venerdì 19 marzo 2021) Di fronte alla costante azione di affievolimento della figura paterna da parte dei tribunali e media italiani, ha ancora senso oggi parlare della” festa del papà? Così dichiara Alessio Cardinale, portavoce nazionale di ADIANTUM (associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori). «A distanza di 15 anni (il suo” compleanno” è caduto giusto lo scorso 16 marzo, NDR), i principi di bigenitorialità sanciti dalla legge 54/2006 (c.d. Affido condiviso) giacciono incompiuti nelle aule dei tribunali, a causa di una magistratura ancora arroccata sulle prassi dell’affido esclusivo alle mamme. Si tratta di un vero e proprio boicottaggio – prosegue Cardinale – grazie al quale una legge dello Stato, che sanciva una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Di fronte alla costante azione di affievolimentofigura paterna da parte dei tribunali e media italiani, haoggidel? Così dichiara Alessio Cardinale, portavoce nazionale di ADIANTUM (associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori). «A distanza di 15 anni (il suo” compleanno” è caduto giusto lo scorso 16 marzo, NDR), i principi disanciti dalla legge 54/2006 (c.d. Affido) giacciono incompiuti nelle aule dei tribunali, a causa di una magistraturaarroccata sulle prassi dell’affido esclusivo alle mamme. Si tratta di un vero e proprio boicottaggio – prosegue Cardinale – grazie al quale una legge dello Stato, che sanciva una ...

