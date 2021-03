Aderenza e appropriatezza terapeutica ai tempi del COVID 19:‘Quali migliori strategie terapeutiche usare? Parola agli esperti' (Di venerdì 19 marzo 2021) (Roma, 19 marzo 2021) - Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a favorire l'Aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale, economisti sanitari. Con lo scopo di stimolare un confronto sull'utilizzo delle strategie terapeutiche disponibili, sull'impatto che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema, “L'Aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida! Perché? perché è estremamente difficile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e pazienti potrò riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente dimostrato che lo scarso successo nel raggiungimento dei target terapeutici nelle principali patologie ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) (Roma, 19 marzo 2021) - Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a favorire l'. Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale, economisti sanitari. Con lo scopo di stimolare un confronto sull'utilizzo delledisponibili, sull'impatto che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema, “L'è innanzitutto una sfida! Perché? perché è estremamente difficile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e pazienti potrò riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente dimostrato che lo scarso successo nel raggiungimento dei target terapeutici nelle principali patologie ...

Advertising

DaiichiSankyoIT : RT @MOTORESANITA: ?????? ORE 10 - #17marzo ???? Vi aspettiamo al #webinar di #MotoreSanità: 'Focus Nord Ovest. Aderenza e appropriatezza terap… - informazionecs : Aderenza e appropriatezza terapeutica ai tempi del COVID 19: ‘Quali migliori strategie terapeutiche usare? Parol… - MOTORESANITA : #ADERENZA E #APPROPRIATEZZA #TERAPEUTICA #Webinar 'Una delle chiavi del successo dell'aderenza e la persistenza è… - MOTORESANITA : #ADERENZA E #APPROPRIATEZZA #TERAPEUTICA #Webinar 'La situazione in Liguria per quanto riguarda l'appropriatezza è… - MOTORESANITA : #ADERENZA E #APPROPRIATEZZA #TERAPEUTICA #Webinar 'Non c'è aderenza se non c'è riconciliazione dei percorsi assist… -