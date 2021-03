Addio a Lou Ottens | il genio della Philiphs che ha segnato un’epoca | quella dei nostri sogni

(Di venerdì 19 marzo 2021) Perdiamo pezzi di Novecento, noi che del Novecento siamo figli, e ne perdiamo così tanti e così in fretta da non accorgercene più. Il lavoro cambia, si fa rarefatto, le auto ci conducono loro in un ronzio elettrico, la musica perde ogni supporto: pochi giorni fa se n’è andato all’età del secolo, 94 anni, undal nome sconosciuto, Lou, uno che ci ha cambiato sul serio la vita a noi figli del Novecento.era un ingegnerePhilips capace di immaginare (e di creare) il primo registratore portatile, che però andava a bobine, quelle rotellone di nastro inciso; splendido ma scomodo, roba da cinema, da professionisti, non da famiglie. E così anni dopo, nel 1963, Lou ebbe un’altra prodigiosa illuminazione e partorì l’audiocassetta, quel rettangolino magico con dentro la tua voce e...

Ok, la qualità non era il massimo e questo Lou lo sapeva, ma ha dato il la per farci avvicinare ulteriormente alla musica e poterla ascoltare in qualsiasi luogo. Adesso le cassette sono sempre più ... Possiamo dire senza dubbio che Lou Ottens contribuì a rendere la fruizione di musica (e non solo) ... L'obiettivo di Ottens era creare qualcosa di semplice e alla portata di tutti. "D'ora in poi, il giradischi convenzionale è obsoleto" commentò Ottens quando uscirono i primi lettori CD di produzione, ... Lou Ottens, ingegnere Philips inventore della musicassetta, è deceduto nei giorni scorsi all'età di 94 anni. A lui dobbiamo un prodotto che per 40 anni ha tenuto banco nel mondo dell'elettronica di co ...