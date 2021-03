Ad aprile arriveranno 11 miliardi alle imprese | ha detto Draghi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 marzo 2021) «Dare più soldi possibile a tutti e più velocemente possibile». È questo, ha spiegato il presidente del Consiglio Mario, l’obiettivo del decreto sostegni da 32, il primo provvedimento economico del governo. Il governo lo ha approvato dopo un lungo pomeriggio in cui il consiglio dei ministri è slittato di ora in ora per il mancato accordo con la Lega sulla cancellazione delle cartelle esattoriali. «Siamo consapevoli che molto probabilmente sono risposte parziali», ha spiegato, «ma è il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento di 32», che è quello stabilito dal governo Conte 2. Tre quarti della dotazione del decreto sono destinati. Gli obiettivi della distribuzione degli indennizzi rispetto ai decreti precedenti – ha ...