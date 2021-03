Achille Lauro, Alvaro Soler e le novità musicali della settimana (Di venerdì 19 marzo 2021) Anche oggi siamo qui per esprimere i nostri pareri e le nostre votazioni sulle novità musicali della settimana!Quest’oggi i protagonisti saranno Achille Lauro, Alvaro Soler, CmqMartina, Giuseppe Anastasi, Bob Sinclar & Masaka Kids Africana, Fred De Palma e Inna. 1. Achille Lauro, “Marilù” (8,5) Sicuramente non è la struggente 16 marzo, ma in questo brano troviamo ancora un nuovo volto di Achille, che non smette mai di stupirci. Una canzone, Marilù, dal sapore malinconico e nostalgico; una ballata intrisa di ricordi, di fantasia, di amore. Achille Lauro anche questa volta non ci ha deluso e ha dato vita ad un brano in cui emerge la parte più intima di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Anche oggi siamo qui per esprimere i nostri pareri e le nostre votazioni sulle!Quest’oggi i protagonisti saranno, CmqMartina, Giuseppe Anastasi, Bob Sinclar & Masaka Kids Africana, Fred De Palma e Inna. 1., “Marilù” (8,5) Sicuramente non è la struggente 16 marzo, ma in questo brano troviamo ancora un nuovo volto di, che non smette mai di stupirci. Una canzone, Marilù, dal sapore malinconico e nostalgico; una ballata intrisa di ricordi, di fantasia, di amore.anche questa volta non ci ha deluso e ha dato vita ad un brano in cui emerge la parte più intima di ...

Advertising

Giorgiolaporta : Un grazie a questo ex #carabiniere che ha denunciato #AchilleLauro per vilipendio al tricolore ???? - tpi : Amanda Lear: “A Sanremo dovevo duettare coi Maneskin ma non avevano soldi, è andato il tizio con la barba. Achille… - stringimimalik : RT @yleniaindenial: A mezzanotte usciranno gli album di Achille Lauro, Madame e i Måneskin per ricordarci che il settimo blocco vive con no… - lividinvisibiIi : RT @yleniaindenial: Achille Lauro con 'Marilù' ha letteralmente detto vi faccio piangere anche le lacrime del battesimo per distruggervi - corvina_ : stamani blessed perché sono usciti il nuovo singolo di achille lauro, il nuovo singolo dei greta van fleet e l'album dei maneskin -