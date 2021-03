Ace Ventura 3: gli sceneggiatori di Sonic al lavoro sul sequel (Di venerdì 19 marzo 2021) Ace Ventura 3 è attualmente in fase di sviluppo e i produttori hanno svelato che gli autori di Sonic sono al lavoro sul progetto. Ace Ventura 3 è attualmente in fase di sviluppo: la casa di produzione Morgan Creek Entertainment ha infatti svelato che si sta lavorando a un possibile terzo capitolo del franchise. I primi due film avevano come star Jim Carrey, attore che ha raggiunto la popolarità internazionale anche grazie all'iconico ruolo. Al lavoro sul terzo capitolo delle divertenti avventure di Ace Ventura ci sono gli sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller, già autori di Sonic, l'adattamento cinematografico del popolare videogioco, che aveva nel cast proprio Jim Carrey. In una dichiarazione rilasciata a Park Circus, i produttori hanno dichiarato: ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021) Ace3 è attualmente in fase di sviluppo e i produttori hanno svelato che gli autori disono alsul progetto. Ace3 è attualmente in fase di sviluppo: la casa di produzione Morgan Creek Entertainment ha infatti svelato che si sta lavorando a un possibile terzo capitolo del franchise. I primi due film avevano come star Jim Carrey, attore che ha raggiunto la popolarità internazionale anche grazie all'iconico ruolo. Alsul terzo capitolo delle divertenti avventure di Aceci sono gliPat Casey e Josh Miller, già autori di, l'adattamento cinematografico del popolare videogioco, che aveva nel cast proprio Jim Carrey. In una dichiarazione rilasciata a Park Circus, i produttori hanno dichiarato: ...

