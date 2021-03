Accolto l'appello di Figliuolo di vaccinare 'anche chi passa': a Milano già 400 persone registrate (Di venerdì 19 marzo 2021) Ha progettato un grande sforzo per la campagna vaccinale, con un piano da 500mila vaccinazioni al giorno e l'ordinanza di somministrare vaccini residui a chi è disponibile, firmata da pochi giorni fa ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 marzo 2021) Ha progettato un grande sforzo per la campagna vaccinale, con un piano da 500mila vaccinazioni al giorno e l'ordinanza di somministrare vaccini residui a chi è disponibile, firmata da pochi giorni fa ...

Advertising

CaressaGiovanni : Accolto l'appello di #Figliuolo di vaccinare 'anche chi passa': a Milano già 400 persone registrate - coma_girl : @Fruscio1968 @OfficialASRoma Grazie per aver accolto il mio appello, sono battaglie importanti. - Frances22944078 : @fattoquotidiano Ma se M5s sta al governo con FORZA ITALIA come può essere accolto questo appello? ?? - Evelin19964 : #chilhavisto quanta gente generosa .... quanti #chilhavisters commossi per Caterina e quante persone hanno accolto… - delilahvipic : Sono in ansia per domani, spero che l’appello di Johnny Depp sia accolto, la giustizia deve vincere per una volta ?????????? -