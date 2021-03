AC Milan e Avis Italia, la mobilità si fa green (Di venerdì 19 marzo 2021) AC Milan e Avis Italia scendono in campo per promuovere la mobilità smart and green, a zero emissioni. Il Club rossonero, nell’ambito della partnership siglata nel 2019, utilizza veicoli eco-friendly a propulsione ibrida messi a disposizione da Avis Italia per i vari spostamenti e per il trasporto dei materiali durante tutti gli impegni stagionali in Italia e all’estero. AC Milan ha trovato in Avis Italia un partner ideale per veicolare nel concreto un messaggio di sostenibilità ambientale, a beneficio delle future generazioni, si tratta di una sfida culturale, oltre che tecnologica e infrastrutturale. Negli ultimi anni l’obiettivo di Avis Italia è stato quello di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) ACscendono in campo per promuovere lasmart and, a zero emissioni. Il Club rossonero, nell’ambito della partnership siglata nel 2019, utilizza veicoli eco-friendly a propulsione ibrida messi a disposizione daper i vari spostamenti e per il trasporto dei materiali durante tutti gli impegni stagionali ine all’estero. ACha trovato inun partner ideale per veicolare nel concreto un messaggio di sostenibilità ambientale, a beneficio delle future generazioni, si tratta di una sfida culturale, oltre che tecnologica e infrastrutturale. Negli ultimi anni l’obiettivo diè stato quello di ...

