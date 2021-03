A Tiziano Ferro il Filming Italy Los Angeles | “il premio conta tanto per me”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 19 marzo 2021)vince ilLosper il suo documentario “”, in cui racla sua vita tra luci e ombresi aggiudica, per il suo documentario “”, ilLos, sezione “Best Documentary”. A dare la notizia è stato lo stesso cantante attraverso un video postato sui canali social, accompagnato dal messaggio “Grazie. Questoper me e per chi ha creduto in questo documentario”. Visibilmente emozionato,ha dedicato questa vittoria ...