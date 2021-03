“A Lecce i detenuti che scoprono di avere il Covid sono messi in isolamento senza acqua né cibo” | la denuncia di un parente

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Nemmeno l’ci hanno fatto prendere. Io non mangio da 4 giorni”. È il racconto di uno deidel carcere diche da giorni, secondo quanto svelato al Fatto dai familiari, sarebbe stato trasferito indopo aver scoperto di essere positivo al. Non un caso isolato, però: il trasferimento avrebbe infatti riguardato complessivamente una decina di carcerati in particolare della sezione “C2” e sarebbe avvenuto nel corso della notte soprattuttoche né i parenti né gli avvocati difensori deifossero stati informati. E quando la notizia è arrivata ai familiari è scoppiata la rabbia. I parenti lamentano condizioni in cui da giorni si trovano i loro congiunti: “Letteralmente deportati, privi di effetti personali,...

Ultime Notizie dalla rete : Lecce detenuti

LecceSette

...dai carabinieri della Compagnia di Casarano e dei colleghi del Nucleo Investigativo di. ... Moscara avrebbe ereditato le redini di Montedoro provvedendo al sostentamento dei sodali. Un ...SAN CATALDO () - Tre scafisti condannati per uno sbarco sulla costa di San Cataldo . I giudici della prima ... Link Sponsorizzato I tre scafisti sono sempreda quell'11 luglio quando ...I carabinieri della stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 41enne del luogo, in atto detenuto nel carcere di Lecce, per truffa aggravata per il conseguimento di erog ...In particolare, l’uomo ha richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, dichiarando falsamente di non essere sottoposto ad alcuna misura cautelare. Dall'inizio della emergenza Sanitaria derivata da ...