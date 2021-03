A Cesena la IV tappa di 'Articoliamo' per la salute articolare degli emofilici (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos salute) - Prendersi cura della salute articolare e promuoverne il benessere grazie a nuovi servizi per i pazienti, momenti di formazione con i più importanti specialisti in emofilia, e un sito ricco di informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. In più, la possibilità di eseguire lo screening delle articolazioni grazie a ecografi portatili che stanno arrivando in tantissimi centri emofilia italiani. E' la campagna 'Articoliamo', sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia e giunta alla sua quarta tappa, a Cesena. Il tour sbarcherà nella cittadina il 24 marzo, alle 17 con un incontro online, così da garantire la sicurezza di tutti. Durante l'incontro 'L'abbraccio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - Prendersi cura dellae promuoverne il benessere grazie a nuovi servizi per i pazienti, momenti di formazione con i più importanti specialisti in emofilia, e un sito ricco di informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. In più, la possibilità di eseguire lo screening delle articolazioni grazie a ecografi portatili che stanno arrivando in tantissimi centri emofilia italiani. E' la campagna '', sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia e giunta alla sua quarta, a. Il tour sbarcherà nella cittadina il 24 marzo, alle 17 con un incontro online, così da garantire la sicurezza di tutti. Durante l'incontro 'L'abbraccio ...

