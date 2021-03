69 Trento Film Festival | Gianluigi Toccafondo firma il manifesto ufficiale

(Di venerdì 19 marzo 2021) Con un simbolico omaggio a Jack London, il celebre artistaha realizzato ile la sigla della prossima edizione del 69., in programma dal 30 aprile al 9 maggio Un lupo che ulula nella notte, nel cuore della natura incontaminata, tra boschi e vette innevate, con il muso che si riflette sulla faccia illuminata della luna. Si presenta così ildel 69., in programma dal 30 aprile al 9 maggio (on line fino al 16 maggio), che porta ladell'artista, tra i più importanti illustratori e animatori italiani. La 69. Edizione del con un programma ...

