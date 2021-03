‘Zona rosso scuro’ anche per Piemonte | Val D’Aosta e Provincia autonoma di Trento Ora sono 5 le regioni

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 marzo 2021) In attesa del decantato ‘picco’ dei contagi, previsto grosso modo intorno al 25 marzo, vista l’aggressività dimostrata dalle varianti, oggi il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc), in virtù degli aggiornamenti relativi alla ‘mappatura’ epidemiologica stilata addirittura a livello europeo, ha deciso di passare addirittura inil Piemonte e ladi. Zona rosso scuro anche per la Val D’Aosta, la scorsa settimana ‘promossa’ in arancione’ Nello specifico, andranno ad aggiungersi alla Lombardia, all’Emilia-Romagna, alle Marche, ed alla Campania. Stessa sorte anche per la Val D’Aosta la quale, dopo aver ritrovato l’arancione (rivolto alla Sardegna), ora si ritrova anch’essa in ‘rosso scuro’. Max L'articolo proviene da ...