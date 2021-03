Zona Rossa e zona Arancione, le Regioni che potrebbero cambiare colore il 22 marzo (Di giovedì 18 marzo 2021) Coronavirus in Italia, le Regioni che potrebbero cambiare colore dal prossimo 22 marzo in base al nuovo monitoraggio Iss. C’è grande attesa per il monitoraggio Iss del 19 marzo che dovrebbe cambiare nuovamente la mappa dell’Italia. Ma andiamo a vedere, in base ai dati a disposizione, quali sono le Regioni che potrebbero cambiare colore da lunedì 22 marzo Nessuna Regione in zona Gialla Ricordiamo che in base all’ultimo decreto approvato dal governo Draghi, fino all’inizio del mese di Aprile la zona Gialla è sostanzialmente abolita. Anche le Regioni in zona ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Coronavirus in Italia, lechedal prossimo 22in base al nuovo monitoraggio Iss. C’è grande attesa per il monitoraggio Iss del 19che dovrebbenuovamente la mappa dell’Italia. Ma andiamo a vedere, in base ai dati a disposizione, quali sono lecheda lunedì 22Nessuna Regione inGialla Ricordiamo che in base all’ultimo decreto approvato dal governo Draghi, fino all’inizio del mese di Aprile laGialla è sostanzialmente abolita. Anche lein...

Advertising

poliziadistato : I dettagli su spostamenti, scuola, attività commerciali e sport in zona rossa e arancione e nel periodo di #Pasqua… - nicola_pinna : La #Sardegna vieta gli arrivi dalle regioni in zona rossa. Stop all’esodo (già iniziato) verso le seconde case. Ord… - Tg3web : L'immagine simbolo della disperazione di una categoria e dei locali nuovamente chiusi dopo essere ripiombati in zon… - WazzaFit : Bel weekend di merda. Zona rossa e niente Inter. - fionaahoxhaj : RT @tooclosetostxrs: ma da quando in zona rossa si può uscire con gli amici? no perchè tutti se ne stanno sbattendo altamente -