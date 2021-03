Zona rossa, attività sportiva e dubbi: la Polizia Locale risponde (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono diversi i dubbi sugli spostamenti e su cosa sia concesso o meno fare in un Zona rossa. Oltre a quelle legate agli spostamenti, il comune di Trento, così come ha fatto anche la Provincia , torna ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono diversi isugli spostamenti e su cosa sia concesso o meno fare in un. Oltre a quelle legate agli spostamenti, il comune di Trento, così come ha fatto anche la Provincia , torna ...

Advertising

poliziadistato : I dettagli su spostamenti, scuola, attività commerciali e sport in zona rossa e arancione e nel periodo di #Pasqua… - nicola_pinna : La #Sardegna vieta gli arrivi dalle regioni in zona rossa. Stop all’esodo (già iniziato) verso le seconde case. Ord… - c_appendino : A #Torino da oggi i nidi e le scuole dell’infanzia comunali riaprono per accogliere piccoli gruppi inclusivi di bam… - aetherayn : ma gli influencer non dovrebbero essere i primi a dare l’esempio? non stanno rispettando neanche un po’ la zona rossa - giusyb99 : RT @vicolociecoo__: la zona gialla e rossa che si incontrano. #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa, attività sportiva e dubbi: la Polizia Locale risponde Sono diversi i dubbi sugli spostamenti e su cosa sia concesso o meno fare in un zona rossa. Oltre a quelle legate agli spostamenti, il comune di Trento, così come ha fatto anche la Provincia , torna sulla questione 'attività fisica'. A rispondere ai dubbi, questa volta, è la ...

Veneto in zona arancione prima di Pasqua? Domani le prime indicazioni Visite a parenti e amici: le regole da oggi per il Veneto in zona rossa 15 marzo 2021 Poca gente e attività chiuse: come appare Venezia durante la zona rossa - VIDEO 16 marzo 2021 Da lunedì 15 marzo il Veneto è passato in zona rossa in base all'ordinanza ...

Lazio in zona rossa, i dati migliorano: ipotesi prime riaperture lunedì 29 marzo ilmessaggero.it Bergamo e Valle Seriana, in prima linea nei giorni più bui del Covid Covid: genitori, figli, sanitari, politici, militari. Dodici mesi dopo, i racconti di chi ha vissuto il dramma durante la prima fase della pandemia da coronavirus ...

Lazio in zona rossa, i dati migliorano: ipotesi prime riaperture lunedì 29 marzo L’Rt del Lazio, l’indice di trasmissione del virus, nel report della settimana scorsa era a 1,3. È stato inevitabile il doppio salto, con il passaggio diretto dalla fascia gialla ...

Sono diversi i dubbi sugli spostamenti e su cosa sia concesso o meno fare in un. Oltre a quelle legate agli spostamenti, il comune di Trento, così come ha fatto anche la Provincia , torna sulla questione 'attività fisica'. A rispondere ai dubbi, questa volta, è la ...Visite a parenti e amici: le regole da oggi per il Veneto in15 marzo 2021 Poca gente e attività chiuse: come appare Venezia durante la- VIDEO 16 marzo 2021 Da lunedì 15 marzo il Veneto è passato inin base all'ordinanza ...Covid: genitori, figli, sanitari, politici, militari. Dodici mesi dopo, i racconti di chi ha vissuto il dramma durante la prima fase della pandemia da coronavirus ...L’Rt del Lazio, l’indice di trasmissione del virus, nel report della settimana scorsa era a 1,3. È stato inevitabile il doppio salto, con il passaggio diretto dalla fascia gialla ...