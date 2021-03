Zona bianca, la nuova ordinanza della Sardegna che 'blinda' le seconde case (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente della Regione Solinas ha firmato una ulteriore stretta, per limitare il rischio che aumentino i contagi con l'arrivo di persone dalle zone rosse, proprietarie di seconde case nell'isola ... Leggi su today (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidenteRegione Solinas ha firmato una ulteriore stretta, per limitare il rischio che aumentino i contagi con l'arrivo di persone dalle zone rosse, proprietarie dinell'isola ...

Advertising

insopportabile : I miei dubbi sull'apertura ai proprietari delle seconde case in un momento di lockdown generale nell'unica regione… - fanpage : Alberto Gerli è uno dei nuovi membri del Cts, ma tempo fa fece una previsione non del tutto accurata - insopportabile : Dopo un giro per Cagliari vi dico: ??mettetevi le mascherine, ??lavatevi spesso, non toccatevi viso, naso e bocca, ??… - CarieriF : RT @erretti42: Greco in un’intervista al Corriere pochi giorni dopo la famigerata lettera affermava l’inutilità dell’uso delle mascherine.… - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: La Sardegna, unica Regione in zona bianca, ha scelto la linea dura: i proprietari di seconde case non residenti possono… -