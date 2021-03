Zitti E Buoni dei Maneskin censurato all’Eurovision: il testo modificato (Di giovedì 18 marzo 2021) Zitti E Buoni dei Maneskin censurato all’Eurovision: il brano vincitore del Festival di Sanremo 2021 approda in Europa ma con un testo leggermente modificato rispetto alla versione originale. L’Eurovision Song Contest, infatti, non tollera parolacce nei testi dei brani in gara. Quello dei Maneskin ne contiene diverse ed è stato quindi sottoposto ad una sola di censura preventiva che ha portato alla modifica delle parti che l’ESC avrebbe potuto non accettare ai fini dell’ammissione in competizione. Per questo motivo, Zitti E Buoni dei Maneskin è censurato all’Eurovision 2021. I ragazzi si sono detti “ribelli ma non scemi” e hanno aggiunto di aver accettato di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)dei: il brano vincitore del Festival di Sanremo 2021 approda in Europa ma con unleggermenterispetto alla versione originale. L’Eurovision Song Contest, infatti, non tollera parolacce nei testi dei brani in gara. Quello deine contiene diverse ed è stato quindi sottoposto ad una sola di censura preventiva che ha portato alla modifica delle parti che l’ESC avrebbe potuto non accettare ai fini dell’ammissione in competizione. Per questo motivo,dei2021. I ragazzi si sono detti “ribelli ma non scemi” e hanno aggiunto di aver accettato di ...

