Zack Snyder’s Justice League | da oggi 18 marzo disponibile su Sky Cinema e Now

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 marzo 2021) Da, 182021, èsu Skye Now: un vero e proprio evento da non perdere che celebra i supereroi della DC Comics. Che sia il capitolo definitivo? Non è dato saperlo, perché sono diversi gli spunti narrativi inseriti da Snyder per proseguire la narrazione. Di cosa parla? La trama, in fondo, è la medesima: il vuoto lasciato dalla morte di Superman (Henry Cavill) e un’imminente minaccia per l’intero pianeta spingono Batman (Ben Affleck) e Wonder Woman (Gal Gadot) a radunare un gruppo di superumani, a dir il vero all’inizio riluttanti, come Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg; il nuovo gruppo dovrà tentare di arginare l’invasione del villain Steppenwolf e l’unico modo sarà quello ...