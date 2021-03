YouTube ora avvisa i creatori di contenuti sulle violazioni di copyright prima di pubblicare i video (Di giovedì 18 marzo 2021) Con il nuovo strumento Controlli, YouTube può dire ai creatori se ci sono problemi di copyright sul contenuto mentre il video viene caricato. In questo modo si possono evitare preventivamente i temutissimi “copyright strikes”.... Leggi su dday (Di giovedì 18 marzo 2021) Con il nuovo strumento Controlli,può dire aise ci sono problemi disul contenuto mentre ilviene caricato. In questo modo si possono evitare preventivamente i temutissimi “strikes”....

