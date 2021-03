WTA San Pietroburgo | risultati 18 dicembre | continua il dominio russo Match combattuti | si salvano Kudermetova e Kasatkina

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il torneo WTA di Sana parlare la lingua di casa. Con la giornata di oggi, i quarti di finale vedono sette tenniste su otto battenti bandiera russa (solo Jaqueline Cristian, rumena, l’unica fuori dal coro), e nella giornata di oggi sono state soltanto tenniste esteuropee ad alzare le braccia al cielo, con tre partite su quattro concluse al tie break decisivo e con una durata di praticamente tre ore ciascuno. La prima vittoria russa della giornata è stata di Margarita Gasparyan, che ha superato con un doppio 6-4 Katerina Siniakova nell’unicoconclusosi per 2-0. La wild card, numero 126 del mondo, ha saputo quando e come sfruttare le occasioni a lei concesse e si è così guadagnata il diritto di sfidare Ekaterina Alexandrova, numero 1 del seeding, nel terzultimo atto del torneo. Dall’altra parte del tabellone la ...

Advertising

zazoomblog : Wta 500 San Pietroburgo 2021: programma e orari di venerdì 19 marzo - #Pietroburgo #2021: #programma #orari - sportface2016 : #WTASanPietroburgo 2021: il programma dei quarti di finale - Sport_Fair : #JaquelineCristian per la prima volta ai quarti di finale di un torneo #WTA, la bella romena unica sopravvissuta tr… - livetennisit : WTA San Pietroburgo e Monterrey: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE) - zazoomblog : WTA San Pietroburgo 2021 i risultati del 17 marzo: ai quarti Vera Zvonareva eliminata Jelena Ostapenko -… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA San

LiveTennis.it

E' durato poco pi di due ore il torneo diPietroburgo per Stefanie Voegele (124). Impegnata contro la ceca Tereza Martincova (107), l'elvetica uscita sconfitta con il punteggio di 6 - 0 4 - 6 6 - 4. Mai in partita nella prima frazione,...di Paolo Gaudenzi PORTOGIORGIO - E vittoria fu. Al primo atto del tabellone principale del circuito'Abierto Zapopan' , in corso di svolgimento a Guadalajara, Messico, la giovane fermana ha liquidato in due set , ...Il torneo WTA di San Pietroburgo continua a parlare la lingua di casa. Con la giornata di oggi, i quarti di finale vedono sette tenniste su otto battenti bandiera russa (solo Jaqueline Cristian, rumen ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 500 di San Pietroburgo, per quanto riguarda venerdì 19 marzo. Di scena i quarti di finale dell’evento russo, con ben 7 giocatrici di casa in azione.