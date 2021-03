WTA Monterrey 2021, i risultati del 17 marzo: ai quarti sfida verdissima tra Leylah Annie Fernandez e Viktoria Kuzmova. Saluta la Paolini (Di giovedì 18 marzo 2021) Prosegue sul cemento messicano il torneo WTA di Monterrey, 250 giunto alla sua tredicesima edizione che non vede più protagonista l’Italia. Nella nottata europea Jasmine Paolini si è dovuta arrendere ad Anna Karolina Schmiedlova; se nella prima frazione la 25enne toscana pare indirizzare la partita con una convincente striscia di quattro giochi, nella seconda getta al vento il lavoro fatto vincendo solo quattro punti al servizio, venendo poi superata nel terzo set dalla slovacca che si è dimostrata parecchio cinica sfruttando le due palle break avute a sua disposizione. A sbarrarle la strada verso la semifinale sarà Sara Sorribes Tormo, numero 7 del seeding, che non è nemmeno scesa in campo per il ritiro pre-match della slovena Kaja Juvan. Il settore più alto del tabellone, rimasto scoperto della testa di serie numero 1 Sloane Stephens, ha come ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Prosegue sul cemento messicano il torneo WTA di, 250 giunto alla sua tredicesima edizione che non vede più protagonista l’Italia. Nella nottata europea Jasminesi è dovuta arrendere ad Anna Karolina Schmiedlova; se nella prima frazione la 25enne toscana pare indirizzare la partita con una convincente striscia di quattro giochi, nella seconda getta al vento il lavoro fatto vincendo solo quattro punti al servizio, venendo poi superata nel terzo set dalla slovacca che si è dimostrata parecchio cinica sfruttando le due palle break avute a sua disposizione. A sbarrarle la strada verso la semifinale sarà Sara Sorribes Tormo, numero 7 del seeding, che non è nemmeno scesa in campo per il ritiro pre-match della slovena Kaja Juvan. Il settore più alto del tabellone, rimasto scoperto della testa di serie numero 1 Sloane Stephens, ha come ...

