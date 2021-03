Wanda Nara | décolleté da paura per Lady Icardi “La vera bellezza di una donna…”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Altro selfie bollente per. In tenuta da allenamento, la splendida showgirl argentina mette in mostra unda urlo per la gioia dei tantissimi follower.chiude il post con una citazione. "Ladi una donna è riflessa nella sua anima. Ladi una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall'aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. Ladi una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l'amore".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMkNSwJBpmc/?hl=it" Golssip.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

BlogLive.it

Ancheopta per la stessa versione e lo indossa per fare ginnastica nella sua palestra casalinga a Parigi. Tra le star predomina il bracciale più semplice, in oro giallo e senza brillanti.Rivelazioni molto piccanti quelle fatte a Bobo Tv su Twitch da Lele Adani . La discussione sulla ricca vita sessuale die Mauro Icardi (che pare si concedano l'uno all'altra circa 12 volte al giorno) ha visto l'intrusione dell'ex calciatore, oggi telecronista sportivo, secondo cui quella di Saliou Lassissi , ...Altro selfie bollente per Wanda Nara. In tenuta da allenamento, la splendida showgirl argentina mette in mostra un décolleté da urlo ...La giornalista diventata celebre in Italia come la "Diletta Leotta ucraina" è stata intervistata da una testata italiana e le domande sono tutto un programma ...