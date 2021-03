VPG, serie A: Hexon Falcons chiama, Bordellona risponde; in B Club Privé conferma lo stato di grazia (Di giovedì 18 marzo 2021) Hexon Falcons chiama, Evolute Bordellona risponde. Nel 24esimo turno della serie A VPG le due prime della classe ottengono 3 punti e proseguono la loro corsa a due, con HSL Esports ed Elite Dragons (e via dicendo le altre) a debita distanza. Hexon Falcons batte per 2-1 Revolution Catedral ed Evolute Bordellona risponde vincendo a sua volta di misura contro U PAOK (1-0). Si attende intanto di conoscere i risultati di Mkers-Hypnotix e FC Dreamteam-Pink Panthers, gare importanti per quanto riguarda la parte bassa della classifica. Nel match proposto da iProCaster, vittoria per 2-0 di CSKA contro 1ST Dark Angels. Una rete per tempo per CSKA, che ha tendenzialmente dominato il match: rete allo scadere della prima frazione ... Leggi su esports247 (Di giovedì 18 marzo 2021), Evolute. Nel 24esimo turno dellaA VPG le due prime della classe ottengono 3 punti e proseguono la loro corsa a due, con HSL Esports ed Elite Dragons (e via dicendo le altre) a debita distanza.batte per 2-1 Revolution Catedral ed Evolutevincendo a sua volta di misura contro U PAOK (1-0). Si attende intanto di conoscere i risultati di Mkers-Hypnotix e FC Dreamteam-Pink Panthers, gare importanti per quanto riguarda la parte bassa della classifica. Nel match proposto da iProCaster, vittoria per 2-0 di CSKA contro 1ST Dark Angels. Una rete per tempo per CSKA, che ha tendenzialmente dominato il match: rete allo scadere della prima frazione ...

Ultime Notizie dalla rete : VPG serie Carrarese eSports fa la voce grossa Nelle tre competizioni in cui è impegnata (Serie C VPL , Serie C VPG e Serie A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...

Carrarese eSports a quattro dal vertice Nella serata di lunedì 21 dicembre i ragazzi di mister Morabito hanno vinto sia nel torneo di Serie C VPG che nella stessa categoria VPL . E' proprio in VPL che gli azzurri virtuali stanno facendo ...

