Volley maschile, Champions League 2021: tabellone e accoppiamenti semifinali (Di giovedì 18 marzo 2021) Tutto pronto per la fase finale della CEV Champions League maschile 2021: ecco il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali. La massima competizione europea per club prosegue ed entra nella fase clou: chi accederà alla finalissima per giocarsi l’ambito trofeo? Le semifinali si svolgeranno con la formula delle gare di andata e ritorno (ed eventuale golden set). Le vincitrici accederanno poi alla finalissima in gara secca prevista per l’1 maggio. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti delle semifinali. IL tabellone DEI QUARTI DI FINALE IL tabellone DELLE semifinali GARE DI ANDATA (16-18 marzo)Zenit Kazan – Grupa Azoty Kedzierzyn ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Tutto pronto per la fase finale della CEV: ecco ile glidelle. La massima competizione europea per club prosegue ed entra nella fase clou: chi accederà alla finalissima per giocarsi l’ambito trofeo? Lesi svolgeranno con la formula delle gare di andata e ritorno (ed eventuale golden set). Le vincitrici accederanno poi alla finalissima in gara secca prevista per l’1 maggio. Di seguito ilcompleto e glidelle. ILDEI QUARTI DI FINALE ILDELLEGARE DI ANDATA (16-18 marzo)Zenit Kazan – Grupa Azoty Kedzierzyn ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #Trento sovrasta #Perugia: il resoconto - 3KiB3 : RT @RaiSport: #Pallavolo maschile #ChampionsLeague: derby italiano tra #Trento e #Perugia ?? Semifinale d'andata in diretta dalle 18.50 su #… - IlZebraapois : Kazan (Russia).Champions volley maschile.Palazzetto gremito. - trentinovolley : RT @RaiSport: #Pallavolo maschile #ChampionsLeague: derby italiano tra #Trento e #Perugia ?? Semifinale d'andata in diretta dalle 18.50 su #… - RaiSport : #Pallavolo maschile #ChampionsLeague: derby italiano tra #Trento e #Perugia ?? Semifinale d'andata in diretta dalle… -