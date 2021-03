Volley, Champions League 2021: Trento dolomitica! Perugia travolta 3-0 nella semifinale d’andata (Di giovedì 18 marzo 2021) Trento ha sconfitto Perugia per 3-0 (25-21; 25-16; 25-23) nella semifinale d’andata della Champions League 2021 di Volley maschile. Il derby italiano sorride ai granitici dolomitici, capaci di imporsi con il massimo scarto tra le mura amiche della BLM Group Arena. I ragazzi di Angelo Lorenzetti, già qualificati alle semifinali dei playoff scudetto, hanno sfoderato una prestazione da urlo contro una delle favorite per la vittoria finale e hanno ottenuto un successo davvero di lusso che li avvicina alla Finale della massima competizione europea. I Block Devils, apparsi a tratti irriconoscibili e attesi domenica da Milano per la “bella” dei quarti di finale di SuperLega, saranno ora chiamati a una nuova impresa: ai quarti di finale di ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021)ha sconfittoper 3-0 (25-21; 25-16; 25-23)delladimaschile. Il derby italiano sorride ai granitici dolomitici, capaci di imporsi con il massimo scarto tra le mura amiche della BLM Group Arena. I ragazzi di Angelo Lorenzetti, già qualificati alle semifinali dei playoff scudetto, hanno sfoderato una prestazione da urlo contro una delle favorite per la vittoria finale e hanno ottenuto un successo davvero di lusso che li avvicina alla Finale della massima competizione europea. I Block Devils, apparsi a tratti irriconoscibili e attesi domenica da Milano per la “bella” dei quarti di finale di SuperLega, saranno ora chiamati a una nuova impresa: ai quarti di finale di ...

