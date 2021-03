Vodafone | debutto positivo a Francoforte per controllata Vantage Towers

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) –sulla Borsa diper, la società delle torri di. Le sue azioni hanno chiuso in aumento dell’1,46% a 24,35 rispetto al prezzo di offerta di 24 euro (che era stato rivisto al ribasso in confronto alla prima forchetta di prezzo annunciata, tra 22,5 e 29 euro). Se viene esercitata l’opzione greenshoe,guadagnerà 2,3 miliardi di euro dall’offerta pubblica iniziale (IPO) che ha valutatoa 12,1 miliardi di euro. Sempre supponendo che l’opzione greenshoe sia esercitata,manterrà il controllo dell’81% della società. Si tratta della più grande IPO europea del 2021 e quella di maggior valore in Germania dal 2018. “Questa IPO sblocca ...

