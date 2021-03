Vlahovic si racconta | Io come Ibrahimovic? I paragoni non mi sono mai piaciuti

(Di giovedì 18 marzo 2021) La sua esperienza in Viola, il mercato, il paragone con Ibra: la punta affronta vari temi in un'intervista.

Advertising

DiMarzio : #Fiorentina, #Vlahovic si racconta - Drek_1869 : RT @DiMarzio: #Fiorentina, #Vlahovic si racconta - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #Fiorentina, #Vlahovic si racconta - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Fiorentina, #Vlahovic si racconta - nadi1913 : RT @DiMarzio: #Fiorentina, #Vlahovic si racconta -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic racconta

... Dusansi diverte anche con le parole. Aggancia le domande come ha fatto col pallone di Dragowski a Benevento , un tocco, e via verso la porta. Come quando cidegli studi in ...Commenta per primo Dusansi. Nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport , l'attaccante della Fiorentina ripercorre la sua stagione positiva, partendo dal rigore battuto contro il Sassuolo: 'Pesava ...Grazie ai suoi gol, Dusan Vlahovic sta trascinando la Fiorentina verso una salvezza tranquilla. Con Prandelli, l'attaccante serbo sembra aver trovato la sua consacrazione e, con l'estate alle porte, ...Magic moment per Dusan Vlahovic che dopo la tripletta al Benevento si racconta al Corriere dello Sport tra presente e futuro. L’attaccante della Fiorentina ha ripercorso alcune tappe della sua ...