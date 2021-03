Vlahovic: “Col Milan sarà affascinante. Pioli come un padre. Il mio futuro…” (Di giovedì 18 marzo 2021) Magic moment per Dusan Vlahovic che dopo la tripletta al Benevento si racconta al Corriere dello Sport tra presente e futuro. L'attaccante della Fiorentina ha ripercorso alcune tappe della sua stagione positiva, partendo dal rigore battuto contro il Sassuolo: "Pesava tanto, anche per me. Ma al tempo stesso quel rigore trasformato mi ha dato la possibilità di uscire fuori e respirare. E' stato come una boccata d'ossigeno, mi ha dato vita. Da quel momento in poi è diventato tutto più semplice perché mi sono tolto un gran peso. Ho lavorato ogni giorno di più insieme ad allenatore e compagni".Ma nella mente del bomber c'è anche il prossimo impegno contro il Milan: "Il calcio che gioca il Milan è sotto gli occhi di tutti, ma sono queste le partite più affascinanti. Non vediamo l'ora e, soprattutto, non abbassiamo la ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Magic moment per Dusanche dopo la tripletta al Benevento si racconta al Corriere dello Sport tra presente e futuro. L'attaccante della Fiorentina ha ripercorso alcune tappe della sua stagione positiva, partendo dal rigore battuto contro il Sassuolo: "Pesava tanto, anche per me. Ma al tempo stesso quel rigore trasformato mi ha dato la possibilità di uscire fuori e respirare. E' statouna boccata d'ossigeno, mi ha dato vita. Da quel momento in poi è diventato tutto più semplice perché mi sono tolto un gran peso. Ho lavorato ogni giorno di più insieme ad allenatore e compagni".Ma nella mente del bomber c'è anche il prossimo impegno contro il: "Il calcio che gioca ilè sotto gli occhi di tutti, ma sono queste le partite più affascinanti. Non vediamo l'ora e, soprattutto, non abbassiamo la ...

