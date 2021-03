Vlahovic: “Alla Fiorentina sto benissimo: sono arrivato ragazzino e mi ritrovo uomo. Il contratto? Scade nel 2023, c’è tempo” (Di giovedì 18 marzo 2021) Intervistato dal Corriere dello Sport, l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, reduce dAlla tripletta al Benevento, ha parlato della sua esperienza in Toscana e del paragone con Ibra. Queste le sue parole: “A Firenze sto bene. Ho un contratto fino al 2023, in Viola sto benissimo e mi amano. sono arrivato ragazzino, mi ritrovo uomo, ci sarà tempo per parlare di contratto“. Sul paragone con Ibra: “Il paragone è una responsabilità. Non mi sono mai piaciuti, ma essere accostato ad un campione come lui è un onore e una responsabilità. Un ragazzo come me deve comunque mantenere sempre equilibrio perché c’è il rischio di bruciarsi“. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Intervistato dal Corriere dello Sport, l’attaccante della, Dusan, reduce dtripletta al Benevento, ha parlato della sua esperienza in Toscana e del paragone con Ibra. Queste le sue parole: “A Firenze sto bene. Ho unfino al, in Viola stoe mi amano., mi, ci saràper parlare di“. Sul paragone con Ibra: “Il paragone è una responsabilità. Non mimai piaciuti, ma essere accostato ad un campione come lui è un onore e una responsabilità. Un ragazzo come me deve comunque mantenere sempre equilibrio perché c’è il rischio di bruciarsi“. Foto: Twitter ...

