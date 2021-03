Vivaro (Pordenone) – Carro armato sbaglia mira durate esercitazione (Di giovedì 18 marzo 2021) Numerosi animali sono morti nello scoppio e nel crollo di una parte del manufatto che li ospitava Un Carro armato dell’Esercito, impegnato in un’esercitazione di tiro in un poligono sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline di Vivaro (Pordenone). Numerosi animali sono morti nello scoppio e nel crollo di una parte del manufatto che li Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Numerosi animali sono morti nello scoppio e nel crollo di una parte del manufatto che li ospitava Undell’Esercito, impegnato in un’di tiro in un poligono sul torrente Cellina, hatoe ha centrato un allevamento di galline di). Numerosi animali sono morti nello scoppio e nel crollo di una parte del manufatto che li

Advertising

GPiziarte : RT @ultimenotizie: Un carro armato dell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di g… - GraziaAmelia : RT @ultimenotizie: Un carro armato dell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di g… - Andrea52132559 : RT @ultimenotizie: Un carro armato dell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di g… - PaoloBricco : RT @PCagnan: CARROARMATO SBAGLIA MIRA E CENTRA ALLEVAMENTO GALLINE (ANSA) - PORDENONE, 18 MAR - Un carro armato dell'Esercito, impegnato i… -