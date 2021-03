(Di giovedì 18 marzo 2021) Le indagini della Procura di Pordenone dovranno chiarire perché il Blindo centauro ha sparato in direzione del centro abitato, visto che l'area riservata ai tiri si trova in direzione opposta L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Vivaro (PN): carrarmato sbaglia mira e stermina gruppo di galline -

Un carro armato dell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline di Vivaro (Pordenone). L'incidente si è verificato durante un'esercitazione notturna della Brigata Pozzuolo del Friuli, causando ingenti danni provocati dal colpo di cannone sparato dal carrarmato.