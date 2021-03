Vite al Limite, questa sera su Real Time la storia della Youtuber Samantha (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi 18 marzo in prima serata su Real Time, a Vite al Limite verrà riproposta la storia della Youtuber Samantha Mason, che partecipò al programma nel 2019. Una storia particolare la sua, visto che pare sia stata cacciata dal programma. Vite al Limite, in prima serata la storia di Samantha Mason Protagonista dell’episodio in onda questa sera su Real Time sarà Samantha, la Youtuber che si rivolse nel 2019 al dottor Nowzaradan per perdere i chili accumulati negli anni. La sua vicenda, come molti ricorderanno, è particolare, visto che la ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi 18 marzo in primata su, aalverrà riproposta laMason, che partecipò al programma nel 2019. Unaparticolare la sua, visto che pare sia stata cacciata dal programma.al, in primata ladiMason Protagonista dell’episodio in ondasusarà, lache si rivolse nel 2019 al dottor Nowzaradan per perdere i chili accumulati negli anni. La sua vicenda, come molti ricorderanno, è particolare, visto che la ...

