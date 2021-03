Vincenzo va al lavoro e torna con i brividi. Muore tre giorni dopo il vaccino. Ma stava male prima (Di giovedì 18 marzo 2021) Dai primi risultati dell’autopsia sul corpo del bidello di Afragola, Vincenzo Russo, non è emerso alcun nesso causale tra il decesso e il vaccino. Sono ancora molti gli aspetti da chiarire sulla morte di Vincenzo Russo, il collaboratore scolastico di 58 anni di Afragola – Napoli – deceduto lo scorso 10 marzo all’ospedale Villa dei L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 marzo 2021) Dai primi risultati dell’autopsia sul corpo del bidello di Afragola,Russo, non è emerso alcun nesso causale tra il decesso e il. Sono ancora molti gli aspetti da chiarire sulla morte diRusso, il collaboratore scolastico di 58 anni di Afragola – Napoli – deceduto lo scorso 10 marzo all’ospedale Villa dei L'articolo proviene da Leggilo.org.

