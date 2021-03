Viene derubata mentre è ricoverata: il suo cuore non ha retto per lo stress (Di giovedì 18 marzo 2021) Anziana derubata in ospedale a L'Aquila: la donna sarebbe in seguito morta a causa dello choc. Arrestata infermiera. L’Aquila, anziana derubata in ospedale: deceduta per lo choc su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Anzianain ospedale a L'Aquila: la donna sarebbe in seguito morta a causa dello choc. Arrestata infermiera. L’Aquila, anzianain ospedale: deceduta per lo choc su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Viene derubata Vescovo Toso a Interris.it: 'No alla sanità selettiva. Il valore della vita è uguale per tutti' Sia lo stesso Gesù, Figlio di Dio, che si incarna per amore e viene in soccorso di ogni malcapitato,... Ovvero come ogni persona che è derubata e maltrattata, abbandonata sul ciglio della strada'.

Furti a danno di persone anziane. Denunciati 3 soggetti rumeni Una sessantenne viene derubata del portafoglio in un discount di Sestri Ponente e dopo 7 minuti esatti viene 'alleggerita' di 1200 euro dal proprio conto corrente. Anche in questo caso le immagini ...

Copre i ladri, denunciata per favoreggiamento ReggioSera.it Ventimiglia: pakistano derubato e picchiato da due passeur, uno dei due viene arrestato dalla Polizia Uno dei due passeur (entrambi denunciati) è ora stato messo in carcere dagli agenti del Commissariato di Ventimiglia, dopo aver rapinato un giovane pakistano che, nel mese di novembre scorso, si era p ...

Torino, picchiarono e derubarono un rider: due arresti Sono due ragazzi di 18 e 19 anni gli aggressori di un rider di Glovo di 28 anni che il 15 novembre era stato picchiato e rapinato in via Sansovino dai ragazzi che lo avevano chiamato per una consegna.

