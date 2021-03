Via l’obbligatorietà dell’azione penale per razionalizzare l’espansione del potere giudiziario (Di giovedì 18 marzo 2021) Le procure della Repubblica sono al lavoro per cercare i responsabili degli effetti collaterali del vaccino, coprendo con le indagini tutta la filiera, dall’infermiere, che ha fatto l’iniezione, alla casa produttrice. Ma si prospettano anche inchieste a trecentosessanta gradi sui responsabili dei morti per la pandemia. La proposta dello “scudo” giudiziario, avanzata circa un anno fa da più parti, è naufragata nelle polemiche (l’accusa era quella di strumentalizzare l’esigenza di tutelare i medici ai fini di una copertura anche per i membri del governo). È possibile che ora ci si ripensi. Sarebbe in ogni caso un rimedio di natura puramente emergenziale. La polemica ha aperto uno squarcio su un problema strutturale: gli effetti paralizzanti, di natura sistemica, che l’espansione del potere giudiziario ha in Italia. Di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Le procure della Repubblica sono al lavoro per cercare i responsabili degli effetti collaterali del vaccino, coprendo con le indagini tutta la filiera, dall’infermiere, che ha fatto l’iniezione, alla casa produttrice. Ma si prospettano anche inchieste a trecentosessanta gradi sui responsabili dei morti per la pandemia. La proposta dello “scudo”, avanzata circa un anno fa da più parti, è naufragata nelle polemiche (l’accusa era quella di strumentalizzare l’esigenza di tutelare i medici ai fini di una copertura anche per i membri del governo). È possibile che ora ci si ripensi. Sarebbe in ogni caso un rimedio di natura puramente emergenziale. La polemica ha aperto uno squarcio su un problema strutturale: gli effetti paralizzanti, di natura sistemica, chedelha in Italia. Di ...

