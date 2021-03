Via libera dell’Ema ad AstraZeneca: «Su 20 milioni di vaccinati, solo 25 casi inattesi» (video) (Di giovedì 18 marzo 2021) Il vaccino Covid di AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri Paesi, «è sicuro ed efficace e i suoi benefici e la protezione delle persone dal Covid-19 e dai rischi associati superano i possibili rischi». Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, nella conferenza stampa seguita al vertice dell’Agenzia europea del farmaco. Cooke ha precisato: “Avvieremo ulteriori approfondimenti per capire di più” sugli eventi avversi segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca. Gli esperti dell’Ema, tuttavia non hanno “trovato prova di problemi di qualità o sui lotti”. Cooke ha anche sottolineato che vaccinando milioni di persone “è inevitabile” che si verifichino “casi inattesi”. Secondo Sabine Straus, presidente del Comitato, “il numero dei casi di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Il vaccino Covid di, sospeso in Italia e in altri Paesi, «è sicuro ed efficace e i suoi benefici e la protezione delle persone dal Covid-19 e dai rischi associati superano i possibili rischi». Lo ha detto la direttrice esecutiva, Emer Cooke, nella conferenza stampa seguita al vertice dell’Agenzia europea del farmaco. Cooke ha precisato: “Avvieremo ulteriori approfondimenti per capire di più” sugli eventi avversi segnalati dopo la vaccinazione con. Gli esperti, tuttavia non hanno “trovato prova di problemi di qualità o sui lotti”. Cooke ha anche sottolineato che vaccinandodi persone “è inevitabile” che si verifichino “”. Secondo Sabine Straus, presidente del Comitato, “il numero deidi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ad AstraZeneca - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di… - repubblica : ?? Coronavirus, via libera dell'Ema al vaccino Astrazeneca: e' sicuro ed efficace - CalaminiciM : RT @Andrea_V_73: '#Ema: via libera al vaccino #AstraZeneca. «Sicuro ed efficace, non aumenta il rischio di trombosi» - @sole24ore @laurana… - SilviaKin92 : RT @riktroiani: +++ #EMA: #VACCINO #ASTRAZENECA SICURO ED EFFICACE. NESSUN NESSO TRA INOCULAZIONE E EVENTI MORTALI'. E' arrivato il via lib… -