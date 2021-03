Via libera AstreZeneca, Draghi: “Da domani si riparte con vaccinazioni” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Governo Italiano adesso punta ad accelerare sulle vaccinazioni. Il parere positivo dell’Ema sul siero prodotto da AstraZeneca permetterà di tornare a vaccinare la popolazione italiana contro il covid-19. Si riprenderà già nella giornata di domani, come annunciato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca. La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da domani”, ha dichiarato il capo del Governo. La ripresa della campagna vaccinale dovrebbe essere fissata per le ore 15. Non appena il Comitato per i farmaci ad uso umano (CHMP) rilascerà il proprio parere, l’Aifa procederà a revocare il divieto d’uso del vaccino AstraZeneca. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Governo Italiano adesso punta ad accelerare sulle. Il parere positivo dell’Ema sul siero prodotto da AstraZeneca permetterà di tornare a vaccinare la popolazione italiana contro il covid-19. Si riprenderà già nella giornata di, come annunciato dal presidente del Consiglio, Mario. “Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca. La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da”, ha dichiarato il capo del Governo. La ripresa della campagna vaccinale dovrebbe essere fissata per le ore 15. Non appena il Comitato per i farmaci ad uso umano (CHMP) rilascerà il proprio parere, l’Aifa procederà a revocare il divieto d’uso del vaccino AstraZeneca. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ad AstraZeneca - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di… - repubblica : ?? Coronavirus, via libera dell'Ema al vaccino Astrazeneca: e' sicuro ed efficace - Zipnews : 'Via libera al vaccino Astrazeneca, Cirio: “Convocazioni già da domani”' #zipnews - Coerenzasempr : RT @DSant65: L’INOCULAZIONE DEVE ANDARE AVANTI!! L’#EMA HA DATO IL VIA LIBERA AL VACCINO #ASTRAZENECA: 'IL NOSTRO COMITATO DI ESPERTI HA RA… -