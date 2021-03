Via Dei Matti n°0: i Bollani portano musica leggera, anzi leggerissima (Di giovedì 18 marzo 2021) Via dei Matti n°0, Rai3 Metti un po’ di musica leggera, anzi leggerissima. Ma che sappia anche emozionare, raccontare storie curiose, spalancare mondi. Stefano Bollani e la moglie Valentina Cenni riescono a farlo molto bene: ogni sera, alle 20.20, i due sono protagonisti su Rai3 di Via Dei Matti n°0, uno spazio in cui le sette note vengono associate ad una particolare capacità narrativa. Il risultato è tanto piacevole ed armonico – è proprio il caso di dirlo – da rimanerci spiazzati. Bollani e la consorte conducono il telespettatore in un viaggio di venticinque minuti (tanto dura ogni puntata) in cui la storia della musica si unisce agli aneddoti e alle improvvisazioni del pianista padrone di casa. Così, il passato trova rimandi ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 marzo 2021) Via dein°0, Rai3 Metti un po’ di. Ma che sappia anche emozionare, raccontare storie curiose, spalancare mondi. Stefanoe la moglie Valentina Cenni riescono a farlo molto bene: ogni sera, alle 20.20, i due sono protagonisti su Rai3 di Via Dein°0, uno spazio in cui le sette note vengono associate ad una particolare capacità narrativa. Il risultato è tanto piacevole ed armonico – è proprio il caso di dirlo – da rimanerci spiazzati.e la consorte conducono il telespettatore in un viaggio di venticinque minuti (tanto dura ogni puntata) in cui la storia dellasi unisce agli aneddoti e alle improvvisazioni del pianista padrone di casa. Così, il passato trova rimandi ...

